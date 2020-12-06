Аргентинський нападник пітерського "Зеніту" Себастьян Дріуссі заявив, що хоче покинути російський клуб і що його не влаштовує існуюче місце в команді.

24-річний уродженець Буенос-Айреса зробив відверте зізнання під час стріму, коли грав в комп'ютерну гру з друзями.

"Я дуже сумую за "Рівер Плейт", я сумую за грою нападником, багато за чим сумую... Я граю на лайновiй позиції вже три роки. Я дуже втомився від цього і готовий повернутися на батьківщину в будь-який момент", – цитує форварда TyC Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні минулого року найтитулованіший російський тенісист Євгеній Кафельников вирішив назавжди виїхати з рідної країни.

Про своє рішення 46-річний олімпійський чемпіон Сіднея-2000 повідомив в Twitter.