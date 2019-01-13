Футболістові збірної України влаштували підставу, зірвавши супертрансфер

Італійський клуб "Рома" несподівано відмовився від покупки футболіста збірної України Руслана Малиновського.

У римській команді було прийнято рішення остаточно відмовитися від схеми 4-3-3 на користь формації 4-2-3-1, під яку український хавбек бельгійського "Генка" не підходить, повідомляє Footboom.

Руслан Малиновський

Недавній вихід "Роми" на "Генк" з офіційним проханням про початок переговорів між італійським клубом, бельгійським клубом і представниками гравця був стратегічним ходом. Паралельно "Рома" вела переговори з іншим півзахисником, і "спілкування" з "Генком" з приводу Малиновського мало на меті натиснути на представників конкурента Руслана.

"Генк" оцінює українського хавбека в 12 мільйонів євро і недавно відхилив ряд пропозицій від європейських клубів, оскільки вони не давали за футболіста більше 10 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні Малиновський забив фантастичний гол в Бельгії. 25-річний хавбек відзначився в грі 19-го туру проти "Остенде".

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