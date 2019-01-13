МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Футболістові збірної України влаштували підставу, зірвавши супертрансфер

3.4тЧитати матеріал російською

Італійський клуб "Рома" несподівано відмовився від покупки футболіста збірної України Руслана Малиновського.

У римській команді було прийнято рішення остаточно відмовитися від схеми 4-3-3 на користь формації 4-2-3-1, під яку український хавбек бельгійського "Генка" не підходить, повідомляє Footboom.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Новини
Супертрансфер: лідер збірної України прийняв рішення про зміну клубу

Недавній вихід "Роми" на "Генк" з офіційним проханням про початок переговорів між італійським клубом, бельгійським клубом і представниками гравця був стратегічним ходом. Паралельно "Рома" вела переговори з іншим півзахисником, і "спілкування" з "Генком" з приводу Малиновського мало на меті натиснути на представників конкурента Руслана.

"Генк" оцінює українського хавбека в 12 мільйонів євро і недавно відхилив ряд пропозицій від європейських клубів, оскільки вони не давали за футболіста більше 10 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні Малиновський забив фантастичний гол в Бельгії. 25-річний хавбек відзначився в грі 19-го туру проти "Остенде".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК РомаФК Генк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги