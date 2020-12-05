Футболістові "Динамо" стало погано на тренуванні через COVID-19

Данський півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд, який відновлюється від наслідків коронавiрусу, розповів, як ледь не втратив свідомість на тренуванні.

Дуелунд в інтерв'ю місцевому виданню sport.tv2.dk, зізнався, що він не був готовий тренуватися на рівних із рештою команди.

"Під час одного з перших тренувань після негативного тесту на COVID-19 у мене сильно закрутилася голова. Мені стало зовсім погано і я мало не зомлів. Зі мною раніше такого ніколи не траплялося і це мене страшенно налякало", – зізнався 23-річний футболіст.

Коронавірус дав ускладнення на печінку, через що у Дуелунда виникла небезпека виникнення тромбів.

"Я не міг керувати своїм тілом так, як завжди звик, і це лякало. У мені було щось таке, через що моє тіло взагалі не працювало. Це дійсно дивно, коли раптом стає неможливо піднятися на кілька сходинок, без перепочинку", – заявив Дуелунд.

Данець заявив, що зараз почувається краще, але лікарі заборонили йому грати в футбол до кінця цього року.

"Ризик утворення тромбів зник. Але я поки не хочу ризикувати, тому що проблема в тому, що моя печінка не виробляє речовини, які потрібні моєму організму, для тренувань і відновлення. Добре те, що найгірше зі мною закінчилося, і з 3 грудня мені поступово можна тренуватися, але не інтенсивно і без будь-якого навантаження", – підсумував хавбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 4-разова чемпіонка світу з лижних гонок та бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 року в скіатлонi знялася з Кубку світу через панічний страх захворіти на коронавірус.