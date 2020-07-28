Футболістки повернулися за м'ячем і загинули від удару блискавки

Максим Іншаков Футбол 19:34, 28.07.2020 Оновлено: 19:46, 28.07.2020

Дві мексиканські футболістки загинули від удару блискавки, повідомляє Universal.

Інцидент стався 27 липня в Мехіко під час матчу жіночої футбольної ліги. Гра була перервана через дощ. У роздягальні спортсменки виявили, що забули на полі м'яч, і повернулися за ним. У цей момент у них вдарила блискавка.

П'ять футболісток були доставлені в лікарню, де дві з них померли. Решта отримали опіки, їх життю нічого не загрожує. Уточнюється, що одна із загиблих була неповнолітньою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блискавка вдарила в 16-річного російського голкіпера команди "Знамя труда". Він був введений у штучну кому, однак через деякий час прийшов до тями. Пізніше з'явилося відео цього попадання блискавки.

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