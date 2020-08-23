Футболістка забила неймовірний гол і "звела з розуму" коментатора. Відео

Максим Іншаков Футбол 14:15, 23.08.2020 Оновлено: 14:26, 23.08.2020

Півзахисниця фінського клубу JyPK Хенна Хонканен відзначилася феноменальним ударом у матчі Вищої футбольної ліги країни.

На 21-й хвилині зустрічі проти PK-35 Vantaa Хонканен прийняла м'яч після вкидання з ауту, майстерно хитнула суперницю, повернулася до воріт і з-за меж штрафного закрутила в дальню дев'ятку по ідеальній дузі.

Цей шедевр настільки розбурхав коментатора, що той довго не міг прийти до тями, кричачи в ефірі від захвату. Поєдинок закінчився з рахунком 4:4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома футболістка збірної США Алекс Морган виклала в Instagram відео, де спортсменка тренується, будучи на шостому місяці вагітності.

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