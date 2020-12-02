Футболістка розповіла про смертельні погрози через відмову вшанувати пам'ять Марадони

Іспанська футболістка Паула Дапенья розповіла, що отримала безліч смертельних погроз після того, як відмовилася вшанувати пам'ять легендарного Дієго Марадони.

Незважаючи на це, вона заявила, що не зробила б цього і наступного разу. Спортсменка зазначила, що неприємні повідомлення в соціальних мережах отримала не тільки вона, а й деякі її одноклубниці.

"Я б зробила це знову, без сумнівів. Тоді був Міжнародний день викорінення насильства над жінками. Була організована хвилина мовчання, але не на честь жертв. Через мої феміністичні ідеали я не могла вшанувати пам'ять Марадони. Він був неймовірним футболістом, але не найкращою людиною. У команді мене підтримали, але я, як і деякі мої одноклубниці, отримала велику кількість смертельних погроз у соціальних мережах", – цитує слова Дапеньі видання Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед черговим матчем своєї команди футболістка демонстративно сіла на газон і відвернулася від центральної трибуни під час хвилини мовчання на честь Марадони, який помер у середу, 25 листопада.