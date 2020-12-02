Футболістка розповіла про смертельні погрози через відмову вшанувати пам'ять Марадони

Михайло Морозов Футбол 16:09, 2.12.2020 Оновлено: 16:16, 2.12.2020

Іспанська футболістка Паула Дапенья розповіла, що отримала безліч смертельних погроз після того, як відмовилася вшанувати пам'ять легендарного Дієго Марадони.

Незважаючи на це, вона заявила, що не зробила б цього і наступного разу. Спортсменка зазначила, що неприємні повідомлення в соціальних мережах отримала не тільки вона, а й деякі її одноклубниці.

"Я б зробила це знову, без сумнівів. Тоді був Міжнародний день викорінення насильства над жінками. Була організована хвилина мовчання, але не на честь жертв. Через мої феміністичні ідеали я не могла вшанувати пам'ять Марадони. Він був неймовірним футболістом, але не найкращою людиною. У команді мене підтримали, але я, як і деякі мої одноклубниці, отримала велику кількість смертельних погроз у соціальних мережах", – цитує слова Дапеньі видання Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед черговим матчем своєї команди футболістка демонстративно сіла на газон і відвернулася від центральної трибуни під час хвилини мовчання на честь Марадони, який помер у середу, 25 листопада.

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