Футболістка роздяглася, забивши гол: у мережі згадали історичне фото

19 червня виповнилося рівно 20 років перемоги жіночої збірної США на чемпіонаті світу.

У фінальному поєдинку американки грали проти китаянок і цей матч став історичним, завдяки останньому голу і тому, що послідувало за ним

Американка Бренді Честейн у пориві емоцій впала на коліна і зірвала з себе футболку, залишившись у спортивному топі. Вона принесла збірній США друге в історії "золото" ЧС.

(C) sports.ru

(C) sports.ru

(C) sports.ru

Знімок радісної Честейн облетів весь світ і з'явився на обкладинках журналів Newsweek і Time.

(C) sports.ru

А культовою стала фотографія Роберта Бека, яка прикрасила обкладинку номера Sports Illustrated від 19 липня 1999 року. Він зловив найвдаліший ракурс.

(C) sports.ru

У 2014 році за підсумками голосування читачів Sports Illustrated ця обкладинка посіла друге місце в списку кращих за весь час існування журналу. Фото Роберта Бека поступилося лише обкладинці "Диво на льоду" 1980 року, яка була присвячена сенсаційнiй перемозi американських хокеїстів над СРСР у півфіналі Олімпіади (до цього радянська команда виграла чотири турніри поспіль).

(C) sports.ru

"Коли вона забила пенальті і підняла футболку, я знав: це щось зовсім особливе. Я зробив кадр, якого більше ні у кого не було, тому що тільки я перебував прямо за воротами", – розповів про фото з Честейн Роберт Бек.

"Це було невелике божевілля, ні більше, ні менше. Я не думала ні про що. Тільки одна думка: "Це найбільший момент у моєму футбольному житті", – згадувала Честейн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі в Чехії з футболу між командами "Вікторія" Пльзень - "Баник" Острава (1:1) вболівальниці масово роздяглися на трибуні.

Після того, як місцеві ультрас традиційно оголили торси, щоб підтримати улюблену команду, їх приклад наслідували й дівчата, що перебувають на фанатському секторі.

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