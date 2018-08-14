Футболістів збірної України не випустили на матч Ліги чемпіонів в Москві

Головний тренер грецького ПАОКа Разван Луческу залишив в запасі футболістів збірної України Євгена Хачеріді та Євгена Шахова на гостьовий матч Ліги Європи проти московського "Спартака".

Відзначимо, що в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який завершився перемогою греків 3:2, Хачеріді відіграв всі 90 хвилин. Шахов вийшов на 84-й хвилині, замінивши Маурісіо.

У цій грі Хачеріді все-таки з'явився на полі, вийшовши на 65-й хвилині. Шахова випустили на 78-й.

Стартові склади:

Спартак - Максименко, Джикия, Жіго, Єщенко, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Таша, Глушаков, Промес, Луїс Адріано.

ПАОК - Пасхалакіс, Креспо, Варела, Лео Матос, Вієйрінья, Маурісіо, Каньяс, Пелкас, Ель-Каддурі, Прійовіч, Лімніос.

Нагадаємо, що перед першою грою фанати ПАОК атакували представників російських ЗМІ. Грецькі ультрас намагалися відібрати у журналістів особисті речі та гроші, погрожуючи побиттям.