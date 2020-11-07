Футболістів побили на прохання президента клубу після поразки в чемпіонаті

Футболісти узбецького клубу "Андiжан" анонімно розповіли журналістам, що їх б'ють після кожної поразки, повідомляє Євроспорт.

1 листопада команда програла в гостях "Сурхану" (0:1) і опустилася в зону вильоту на 13-е місце. Гравці поскаржилися, що після матчу вони зазнали фізичної розправи з боку "людей керівника" Данiяра Муллажонова.

Сам власник оголосив про відставку головного тренера і заявив, що серйозно поспілкувався з футболістами.

"Футболісти команди-суперника такі ж звичайні люди, як ми. У них теж є по дві руки і ноги. Не можна захищати честь області з населенням в три мільйони осiб таким чином. Я серйозно поговорив з хлопцями. Відтепер не буде ніяких відмовок", – заявив Муллажонов 1 листопада, в день останньої поразки.

Після цього один потерпілий розповів, що їх сильно побили і натякнули, що в разі скарги футболісти "не зможуть ходити по Андiжану".

"Побиття футболістів відбувається не вперше, але останній випадок перевершив усі попередні. Виявляється, після кожної поразки нашої команди керівник клубу вислуховує від хокіма [мера - прим. Ред.] області нецензурну лайку", – розповів один з гравців.

"Андижан" виграв лише 1 з 22 матчів сезону, ще 10 зустрічей команда звела внічию.

У 2019 клуб дебютував у вищій лізі і зайняв 10-е місце, випередивши суперників із зони вильоту на 4 очки.

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