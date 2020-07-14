Футболістів "Динамо" залишать на базі перед матчем із "Зорею"

У четвер, 16 липня, на "Олімпійському" відбудеться ключовий матч у боротьбі за потрапляння в зону Ліги чемпіонів – "Динамо" прийме "Зорю". Гра розпочнеться о 19:00.

Тренерський штаб столичної команди ухвалив рішення після тренування в середу, 15 липня, залишити футболістів ночувати на базі.

Нагадаємо, що луганчани в 30-му турі обіграли на виїзді "Колос" і, скориставшись осічкою "біло-синіх", вийшли на друге місце.

Наразі "Зоря" випереджає "Динамо" на одне очко. Також на очко від киян відстає "Десна", яка в 31-му турі прийме "Олександрію". У заключному турі "Зоря" і "Десна" зіграють між собою, а "біло-сині" зустрінуться з "Колосом".

У попередніх матчах цього сезону "Динамо" і "Зоря" здобули по одній перемозі, причому обидві були гостьовими (1:2 у Києві і 1:3 у Запоріжжі). Ще один матч завершився внічию 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому турі "Динамо" на останніх хвилинах упустила перемогу над "Олександрією".