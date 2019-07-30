Футболістів будуть видаляти по-новому

Футбольна асоціація Англії (FA) ввела тимчасові видалення в деяких лігах з сезону-2019/20.

Червона картка у футболі

Нововведення буде використовуватися в чемпіонатах рівнем нижче п'ятої англійської ліги, а також нижче третьої жіночої ліги. За суперечки з арбітром гравцеві буде показана жовта картка, після чого суддя вкаже футболістові на необхідність відправитися на лаву штрафників. Два тимчасових видалення гравця приведуть до червоної картки, повідомляється на сайті організації.

У березні 2019 року Міжнародний рада футбольних асоціацій (IFAB) розробила зміни, що стосуються правил футболу. Зміни торкнулися виконання штрафних ударів, пробиття пенальті, заміну гравців і регуляцію поведінки тренерів.

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