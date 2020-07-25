Футболісти "Зеніту" осоромилися під час урочистої церемонії вшанування переможця Кубка Росії, розбивши нагороду. При врученні трофею його кришталева кришка впала і розкололася.

Момент потрапив у прямий ефір. Коментатори змогли лише відбутися жартами, що тепер по шматочку кубка дістанеться кожному з гравців команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальна зустріч "Зеніт" - "Хімки" проходила на стадіоні "Єкатеринбург Арена" і завершилася з рахунком 1:0 на користь пітерців.

Єдиний гол забив нападник "Зеніту" Артем Дзюба на 84-й хвилині зустрічі. Форвард реалізував пенальті. Українець Ярослав Ракицький вийшов в стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин.

"Зеніт" завоював два головних трофея в рамках одного календарного року вперше з моменту переходу на систему "осінь – весна". Раніше подібний дубль вдавався "Зеніту" в 2010-му. Пост головного тренера тоді займав Лучано Спаллетті.

5 липня Ракицький достроково виграв Прем'єр-лігу Росії (РПЛ), ставши дворазовим чемпіоном РФ по футболу.