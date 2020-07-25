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Футболісти "Зеніту" розбили кришталевий кубок, святкуючи перемогу в турнірі. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
3,8 т.
ФК Зеніт

Футболісти Зеніту осоромилися.

Футболісти "Зеніту" осоромилися під час урочистої церемонії вшанування переможця Кубка Росії, розбивши нагороду. При врученні трофею його кришталева кришка впала і розкололася.

Момент потрапив у прямий ефір. Коментатори змогли лише відбутися жартами, що тепер по шматочку кубка дістанеться кожному з гравців команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальна зустріч "Зеніт" - "Хімки" проходила на стадіоні "Єкатеринбург Арена" і завершилася з рахунком 1:0 на користь пітерців.

Єдиний гол забив нападник "Зеніту" Артем Дзюба на 84-й хвилині зустрічі. Форвард реалізував пенальті. Українець Ярослав Ракицький вийшов в стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин.

"Зеніт" завоював два головних трофея в рамках одного календарного року вперше з моменту переходу на систему "осінь – весна". Раніше подібний дубль вдавався "Зеніту" в 2010-му. Пост головного тренера тоді займав Лучано Спаллетті.

5 липня Ракицький достроково виграв Прем'єр-лігу Росії (РПЛ), ставши дворазовим чемпіоном РФ по футболу.

РосіяЄкатеринбургчемпіонат РосіїФК Зеніт
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