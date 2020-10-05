Футболісти збірної України захворіли на COVID-19: спортивні підсумки 4 жовтня
Російський чемпіон світу з дзюдо та самбо Тимур Магдієв сенсаційно програв бій за 14 секунд, а у футболістів збірної України Андрія Пятова та Тараса Степаненка виявили коронавірус.
Крім того, "Динамо" та "Шахтар" втратили очки в 5-му турі УПЛ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 4 жовтня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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