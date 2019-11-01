Футболісти збірної України відзначилися голами в неймовірному матчі в Бельгії – відео

Футболісти збірної України Роман Яремчук та Ігор Пластун відзначилися забитими голами в матчі 13 туру чемпіонату Бельгії, у якому їхній "Гент" грав на виїзді проти "Андерлехта".

Ігор Пластун врятував "Гент" у матчі з "Андерлехтом"

Поєдинок, насичений непередбачуваними подіями, завершився з рахунком 3:3. Водночас "Андерлехт" ще за кілька хвилин до фінального свистка лідирував – 3:1. На 84 хвилині був призначений пенальті у ворота господарів: Яремчук спочатку не переграв голкіпера з 11-метрової позначки, однак одразу добив м'яч у сітку, скоротивши відставання до одного очка.

Роман Яремчук

А вже в компенсований час, буквально в останній атаці "Гента" Пластун ударом головою поцілив у дальній кут – 3:3.

Для 23-річного Яремчука забитий м'яч став уже 15 у цьому сезоні (13 – за "Гент" і два – за збірну України). Для Пластуна це третій гол у 20 матчах сезону.

Роман Яремчук

Ігор Пластун

"Гент" наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст збірної України Роман Яремчук забив фантастичний гол і врятував бельгійський "Гент" у Лізі Європи.

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