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Футболісти збірної України - про перемогу у фіналі чемпіонату світу U-20

Футболісти збірної України - про перемогу у фіналі чемпіонату світу U-20
Супряга забив два м'ячі і допоміг переломити хід поєдинку
4.3тЧитати матеріал російською

Футболісти молодіжної збірної України після перемоги у фіналі чемпіонату світу U-20 важко підбирали слова, коментуючи свій успіх.

"Дуже радий. Велике спасибi нашим уболівальникам, що прийшли і підтримали нас. Для нас це сильна перемога. Дуже старався. Може, і фарт був сьогодні на моєму боці", - заявив форвард Владислав Супряга в ефірі "UA:Перший" .

Капітан збірної, Валерій Бондар, зміг насилу підібрати слова під час флеш-інтерв'ю.

"Не можу це передати словами. Думаю, той, хто вигравав великі турніри, теж не зміг би описати емоції. Це неймовірно. Це перемога, насамперед, для всієї України, для наших уболівальників, які нас підтримували і переживали, для наших рідних і близьких. Хочу сказати величезне спасибі тренерському штабу, який вів команду до перемоги. І всім хлопцям, які віддавалися в усіх матчах повністю. ми в це вірили, ми це заслужили", - підсумував Бондар.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Супряга став одним із творців перемоги, оформивши дубль. Пізніше з'явилося емоційне відео урочистої церемонії нагородження переможців мундіалю.

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Особа
Владислав Супряга
Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Мирний Панас
Мирний Панас
Молодці хлопці! Україна супер!
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