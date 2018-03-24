Футболісти збірної Росії відсвяткували принизливої ​​поразки від Бразилії в нічному клубі

Гравці збірної Росії Константін Рауш і Роман Нойштедтер відзначили поразку команди від Бразилії в нічному клубі "Дюран".

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти" очевидці зняли футболістів, коли ті зі своїми подругами виходили з нічного закладу.

У липні 2016 року російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв догодили в подібний скандал, коли після провалу на Євро-2016 вирішили відпочити в одному з найвідоміших і дорогих нічних клубів Монте-Карло.

Новини Російські вболівальники не витримали ганьби збірної Росії в Москві

Нагадаємо, що товариський матч футбольних збірних Росії і Бразилії відбувся в п'ятницю, 23 березня в Лужниках і завершився з рахунком 0:3.

Пізніше вболівальники в соціальних мережах розповіли про жахливу організації матчу.

Крім того, стало відомо про антирекорд національної команди РФ, який підопічні Черчесова встановили в Москві.