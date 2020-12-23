Футболісти "Зальцбурга", які грали в Лізі чемпіонів, провалили допінг-тест УЄФА

Михайло Морозов Футбол 09:53, 23.12.2020 Оновлено: 10:14, 23.12.2020

Два футболісти РБ "Зальцбурга" Мохамед Камара і Секу Койта здали позитивні допінг-тести в межах перевірки УЄФА після повернення з розташування збірної Малі.

Як повідомляється на офіційному сайті австрійців, лікарі національної команди дали їм речовину проти висотної хвороби перед виїзним матчем відбору на Кубок африканських націй проти Намібії.

"Ми відчуваємо гордість, коли наших футболістів викликають до збірних. У той же час ми звикли до того, що медичний персонал в національних командах діє в межах міжнародних стандартів, а лікарі ознайомлені з усіма правилами", – написано в заяві "Зальцбурга".

Австрійський клуб підтримав своїх футболістів і заявив, що готовий повністю сприяти органам УЄФА в розслідуванні цієї справи.

Камара та Койта провалили допінг-тест 22 листопада 2020 року, а вже 25 листопада та 1 грудня взяли участь у поєдинках проти "Баварії" і "Локомотива" в Лізі чемпіонів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін відбув річну дискваліфікацію за допінг.

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