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Футболісти відсвяткували гол ''зґвалтуванням'' суперника - опубліковано відео

2.1тЧитати матеріал російською

Футболісти малайзійського "Перака" відсвяткували автогол суперника його "зґвалтуванням". Троє з них стали поруч із гравцем чужої команди, який упав на коліна, і зробили кілька рухів тазом, зімітувавши статевий акт.

Суддя показав одному з футболістів жовту картку. Рахунок після голу став 3:3. У серії післяматчевих пенальті гравці "Перака" виявилися точнішими і завоювали трофей.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що недавно знаменитий футболіст збірної Бразилії отримав 9 років в'язниці за групове згвалтування.

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