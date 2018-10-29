Футболісти відсвяткували гол ''зґвалтуванням'' суперника - опубліковано відео

Футболісти малайзійського "Перака" відсвяткували автогол суперника його "зґвалтуванням". Троє з них стали поруч із гравцем чужої команди, який упав на коліна, і зробили кілька рухів тазом, зімітувавши статевий акт.

Суддя показав одному з футболістів жовту картку. Рахунок після голу став 3:3. У серії післяматчевих пенальті гравці "Перака" виявилися точнішими і завоювали трофей.

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Нагадаємо, що недавно знаменитий футболіст збірної Бразилії отримав 9 років в'язниці за групове згвалтування.