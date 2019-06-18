Футболісти "Реал" розпочали страйк

Чотири гравці мадридського "Реала" відмовилися йти, незважаючи на бажання клубу продати їх, повідомляє Sport.es.

Зліва направо: Іско, Гарет Бейл, Даніель Себальос і Лукас Васкес

За інформацією джерела, в Мадриді розглядають можливість розставання одразу з 10 футболістами, проте Гарет Бейл, Іско, Лукас Васкес і Даніель Себальос, які входять у цей список, уже повідомили керівництву про те, що не збираються залишати "Реал". При цьому гравці готові не отримувати достатньо ігрового часу в сезоні-2019/2020.

Відзначається, що "королівському клубу" необхідно продати когось із футболістів, щоб виконати умови фінансового фейр-плей. Цього літа "Реал" уже витратив на новачків понад 300 мільйонів євро.

Зокрема, до клубу прийшли півзахисник Еден Азар, за якого "Реал" заплатив близько 100 мільйонів євро, і форвард Лука Йович – на нього було витрачено близько 70 мільйонів.

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