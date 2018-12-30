Футболісти організували найбрутальніший розіграш м'яча в історії — відеофакт

"Рейнджерс" влаштували справжню зарубу із "Селтіком" у 21-му турі чемпіонату Шотландії. Битва була настільки принциповою, що спортсмени навіть включилися у боротьбу за звичайний спірний м'яч.

Рейнджерс - Селтік twitter.com/WilliamHill

У соцмережах цей розіграш уже встигли охрестити найбрутальнішим в історії футболу. Зустріч у результаті завершилася із рахунком 1:0 на користь "рейнджерс".

Love this, this is how all drop balls should be 😂 #RANCEL pic.twitter.com/Cz5xywqOzs - Paul Howkins (@ PaulHowkins92) 29 грудня 2018 р

Цей успіх для команди Стівена Джеррарда став першою перемогою у чемпіонаті над "Селтіком" із останніх 11 матчів, із березня 2012 року. "Рейнджерс" перервали серію із 4 поразок поспіль на стадіоні "Айброкс".

Це також стало першою поразкою для "Селтіка" в дербі Старої Фірми під керівництвом головного тренера Брендана Роджерса за 13 матчів у всіх турнірах.

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