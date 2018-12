Футболісти організували найбрутальніший розіграш м'яча в історії — відеофакт

"Рейнджерс" влаштували справжню зарубу із "Селтіком" у 21-му турі чемпіонату Шотландії. Битва була настільки принциповою, що спортсмени навіть включилися у боротьбу за звичайний спірний м'яч.

У соцмережах цей розіграш уже встигли охрестити найбрутальнішим в історії футболу. Зустріч у результаті завершилася із рахунком 1:0 на користь "рейнджерс".

Love this, this is how all drop balls should be 😂 #RANCEL pic.twitter.com/Cz5xywqOzs