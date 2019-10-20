Футболісти в чемпіонаті Росії влаштували масову бійку

Матч 13-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі (РПЛ) між "Оренбургом" і "Крильямi Совєтов" завершився масовою бійкою.

У компенсований час при рахунку 1:0 на користь "Крил" суддя відмовився ставити пенальті у ворота cамарцев, що викликало невдоволення гравців "Оренбурга". У підсумку на полі виникла бійка за участю футболістів, тренерів і співробітників обох клубів.

За удар суперника пряму червону картку отримав капітан "Совєтов" Олександр Анюков. Також з поля було видалено обидва головних тренера. У час, що залишився рахунок в матчі не змінився.

Новини Турнір з карате завершився масовою бійкою тренерів і суддів

Як повідомляв OBOZREVATEL, син відомого дагестанського футболіста став призвідником масової бійки в матчі чемпіонату Південного федерального округу в Росії.

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