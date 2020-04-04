Головна Новини
4 квітня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболісти "Миколаєва-2" через карантин пішли працювати слюсарями на завод "Екватор"

887
Читати матеріал російською

Трьом футболістам "Миколаєва-2" через зупинку чемпіонату України довелося піти на завод слюсарями.

Футболісти українського клубу через карантин пішли на завод слюсарями

"Робота на заводі стосується трьох 19-20-річних молодих хлопців з другої команди. Це Дмитро Сергєєв, Ілля Ялосоветський і Данило Гриненко. Вони не виїхали додому на час карантину, так як проживають на територіях, де йдуть бойові дії. Запропонували їм роботу, вони погодилися отримати робітничі професії", - цитує tribuna.com Сергія Кантора, який володіє клубом і декількома підприємствами в місті, зокрема заводом "Екватором".

Кантор зізнався, що нікого не змушував міняти профорієнтацію.

"Всього на базі зараз живуть четверо осiб. Три погодилися, одна поки думає. Ну, думає і думає. Я нікого не примушую. Працюватимуть, поки в цьому у них буде необхідність і бажання. Вони в бригаді по виготовленню нестандартного обладнання – це сходи, поручні, металеві конструкції для ігрових видів спорту та побутових приміщень, металеві меблі. Роблять все у вільний від тренувань час. Їм в онлайні надсилають тренування і вони займаються. А далі можуть працювати. Робота буде оплачуватися. Отримають зарплату як футболісти, так і за трудовим договором за роботу на заводі", - зазначив Сергій Анатолійович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, що в клубі пильно стежать за ситуацією з дотриманням гравцями карантину.

За словами Суркіса, медичний штаб "біло-синіх" знає про стан кожного футболіста і співробітника.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку
О приостановке чемпионата Беларуси будет объявлено до 10 апреля
1.96 Сделать ставку
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку