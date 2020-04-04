Трьом футболістам "Миколаєва-2" через зупинку чемпіонату України довелося піти на завод слюсарями.

"Робота на заводі стосується трьох 19-20-річних молодих хлопців з другої команди. Це Дмитро Сергєєв, Ілля Ялосоветський і Данило Гриненко. Вони не виїхали додому на час карантину, так як проживають на територіях, де йдуть бойові дії. Запропонували їм роботу, вони погодилися отримати робітничі професії", - цитує tribuna.com Сергія Кантора, який володіє клубом і декількома підприємствами в місті, зокрема заводом "Екватором".

Кантор зізнався, що нікого не змушував міняти профорієнтацію.

"Всього на базі зараз живуть четверо осiб. Три погодилися, одна поки думає. Ну, думає і думає. Я нікого не примушую. Працюватимуть, поки в цьому у них буде необхідність і бажання. Вони в бригаді по виготовленню нестандартного обладнання – це сходи, поручні, металеві конструкції для ігрових видів спорту та побутових приміщень, металеві меблі. Роблять все у вільний від тренувань час. Їм в онлайні надсилають тренування і вони займаються. А далі можуть працювати. Робота буде оплачуватися. Отримають зарплату як футболісти, так і за трудовим договором за роботу на заводі", - зазначив Сергій Анатолійович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, що в клубі пильно стежать за ситуацією з дотриманням гравцями карантину.

За словами Суркіса, медичний штаб "біло-синіх" знає про стан кожного футболіста і співробітника.

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