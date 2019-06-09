Футболісти Люксембургу відмовлялися вилітати до Львова: названа причина

У збірної Люксембургу по футболу виникли проблеми з літаком при перельоті до Львова на матч 4-го туру відбору Євро-2020 проти України.
Carpatair Fokker-100
lessentiel.lu
Під час транзитної посадки в Литві гравці відчули запах гару, в літаку почалося задимлення. По прильоту спортсмени відмовилися вилітати до Львова на даному повітряному судні, зажадавши його заміни, повідомляє lessentiel.lu.
Федерація футболу Люксембургу надала всі той же літак, зафрахтований у румунської компанії Carpatair Fokker-100. Виліт відбувся після переговорів юриста федерації з футболістами.
Причиною задимлення і запаху гару за попередніми даними стали проблеми з вентиляційною системою.
Нагадаємо, що гра Україна - Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Напередодні стало відомо, де дивитися матч по ТБ. Крім того, букмекери назвали фаворита цього протистояння.
Відзначимо, що матч 2-го туру між цими командами в Люксембурзі завершилася важкої перемогою наших футболістів на останній секунді.
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