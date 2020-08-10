Футболісти клубу-чвертьфіналіста Ліги чемпіонів заразилися COVID-19

Двоє футболістів мадридського "Атлетіко" заразилися коронавірусом і пропустять чвертьфінал Ліги чемпіонів проти "Лейпцига", який відбудеться 13 серпня.

Як повідомляється на офіційному сайті мадридського клубу, нападник Анхель Корреа і захисник Шиме Врсалько перебувають в ізоляції у себе вдома. У обох гравців хвороба протікає безсимптомно. За станом їхнього здоров'я будуть спостерігати медичні працівники команди.

На тлі цієї ситуації тести на коронавірус здали всі футболісти і тренерський штаб "Атлетіко", але COVID-19 ні в кого з них виявлений не був.

Відзначимо, що Врсалько в нинішньому сезоні майже не грав за мадридців, а ось Корреа взяв участь у восьми матчах своєї команди в Лізі чемпіонів, але результативними діями відзначитися не зумів.

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