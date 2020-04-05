Футболісти італійської "Фіорентини" Патрік Кутроне, Херман Пеццелья і Душан Влахович вилікувалися від коронавiрусу, повідомляється на офіційному сайті команди.

Гравці здали аналізи на COVID-19, які показали негативний результат.

"Ми хотіли б скористатися нагодою і подякувати лікарям, медсестер та інших співробітників лікарень, які допомагають боротися з пандемією", - йдеться в заяві "Фіорентини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Ювентуса" Пауло Дибали, вилікувався від коронавируса, знову здав позитивний тест на COVID-19.

Раніше COVID-19 виявили у одноклубників Дібали - Даніеле Руганi і Блеза Матюїді. Після цього члени "Ювентуса" були поміщені на карантин. При цьому нападник туринців Гонсало Ігуаїн, а потім дружина форварда Кріштіану Роналду порушили умови самоізоляції, за що були піддані критиці.

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