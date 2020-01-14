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14 січня • оновлено в 19:39
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Футболісти дізналися, що зіграють проти "Реала" і "зійшли з розуму"

1.5т
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Футболісти "Юніоністаса", який виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії, потрапили в 1/16 фіналу Кубка країни на мадридський "Реал" і збожеволіли від радості.

На відео видно, як молоді гравці з дикими криками танцюють, залазять на столи та стільці, і розмахують від щастя футболками.

"Юніоністас" існує менше семи років і на даний момент займає 18 сходинку у другій групі Сегунди B. Команда базується в Саламанці і повністю управляється уболівальниками. Клуб існує на вклади фанатів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня мадридський " Реал " на стадіоні імені Короля Абдулли в Спортивному містечку Джидда (Саудівська Аравія) обіграв земляків з "Атлетіко", ставши переможцем 36-го розіграшу Суперкубка Іспанії.

Фінальний поєдинок турніру вперше в історії пройшов за новим форматом "фіналу чотирьох" і вперше в історії переможець був визначений в серії пенальті.

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Автор
Максим Богданов
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