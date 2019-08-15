Футболісти "Динамо" вирушили в Прип'ять

Футболісти київського "Динамо" Міккель Дуелунд і Карлос де Пена вирушили на екскурсію в Чорнобильську зону.

Данський півзахисник виклав велику фотоcессію у себе в Instagram. "Дивовижний день з дивовижними людьми", – підписав знімки Дуелунд.

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

instagram.com/duelund_99

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю "Динамо" повинно приступити до тренувань під керівництвом нового тренерського штабу.

13 серпня поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь у турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом із тренерським штабом був звільнений.

15 серпня новим головним тренером призначений Олексій Михайличенко.

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