Футболісти "Динамо" продовжать кар'єру в сільському клубі

Два гравця київського "Динамо" Владислав Кучерук і Євген Ісаєнко продовжать кар'єру у футбольному клубі "Колос" з села Ковалівка, Васильківського району, Київської області.

Обидва футболісти будуть виступати на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2020/21, уточнює пресслужба "біло-синіх".

21-річний воротар Владислав Кучерук в минулому сезоні провів 14 матчів за молодіжний склад "Динамо" і двічі був включений в заявку першої команди "біло-синіх". Чемпіон світу 2019 у складі збірної України U20.

20-річний Євген Ісаєнко – капітан молодіжної команди "Динамо", найкращий бомбардир команди минулого сезону (8 м'ячів в 16 матчах). Забив 4 голи за "Динамо" U21 в першому турі молодіжного чемпіонату України поточного сезону.

Нагадаємо, що за команду з Ковалівки, яка буде грати в кваліфікації Ліги Європи, на правах оренди також виступає динамівський півзахисник Євген Смирний.

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