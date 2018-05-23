Футболісти "Динамо" покинули збірну України

Футболісти "Динамо" Віктор Циганков та Володимир Шепелєв покинули розташування збірної України після першого тренування команди. Хавбеки отримали пошкодження, про характер травм не повідомляється.

Ще один киянин Артем Шабанов пропустив тренування, оскільки відчував болю при навантаженнях, повідомляє FootBoom .

Також були відсутні деякі гравці "Шахтаря". Марлос на перше заняття не встиг, так як вилетів до Харкова іншим рейсом. Не було Андрія Пятова, Тараса Степаненка та Богдана Бутка, які беруть участь в прощальному матчі Горяїнова.

Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський прибудуть у розташування збірної в найближчі дні.

Нагадаємо, що збірна України 31 травня пройде спаринг з Марокко, а 3 червня - з Албанією.

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