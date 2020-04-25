Футболісти "Динамо" подарунками підтримали в госпіталі поранених воїнів АТО

Футболісти "Динамо" відвідали поранених бійців із зони АТО, які проходять реабілітацію, одужання після операцій і курс відновлення в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

ФК "Динамо"

З ініціативи президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса Головний військовий клінічний госпіталь МО України відвідали футболісти першої команди Георгій Бущан, Олександр Караваєв і Володимир Шепелєв, а також представники Фан-клубу "Динамо" на чолі з його президентом Сергієм Михайленком. Вони привезли бійцям взуття, спортивні костюми, футболки, шорти, шкарпетки, продукти харчування, зокрема, соки, чай, каву, цукор, печиво та інші солодощі, яких так не вистачає в госпіталі під час лікування, повідомляє пресслужба "біло синіх ".

ФК "Динамо"

Хоча через карантин хлопці всередину госпіталю не потрапили, проте передали всі необхідні речі нашим захисникам через волонтера Наталю Юсупову. Гравці також записали відеозвернення до бійців, в якому висловили підтримку, побажали якнайшвидшого одужання і запросили їх на матчі "Динамо", коли закінчиться карантин.

ФК "Динамо"

"Ми, футболісти, завжди підтримуємо акції, які проводить клуб. Звичайно, така допомога бійцям необхідна. На жаль, ми сьогодні не можемо потрапити в корпус госпіталю в зв'язку з карантином. Але головне - ми передамо їм все необхідне, і таким чином вони відчують нашу моральну підтримку. Скільки разів ми до них приходили, бачимо, що під час цих візитів у них завжди наплив позитивних емоцій. Бажаємо хлопцям якнайшвидшого одужання!" - зазначив Георгій Бущан.

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

Крім необхідних речей, футболісти також залишили свої автографи на прапорі з динамівською емблемою, і разом з іншими подарунками передали його бійцям АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Динамо" Сергій Сидорчук разом з представником фанатського руху і волонтерами відвідали Головний військовий клінічний госпіталь, щоб підтримати бійців, які отримали поранення під час війни в Донбасі.

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