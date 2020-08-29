Футболісти "Динамо" перейшли в донецький клуб

Нігерійський півзахисник "Динамо" Беніто і бельгійський форвард Ібрагім Каргбо проведуть сезон 2020/2021 у донецькому "Олімпіку", де виступатимуть на правах оренди, повідомляє пресслужба київського клубу.

20-річний Каргбо підписав контракт із "біло-синіми" у грудні 2019 року. Нападаючий тричі зіграв за основу "Динамо" в офіційних матчах.

На рахунку 21-річного Беніто, який приєднався до "Динамо" на початку 2020-го, один вихід на поле у складі першої команди киян, а також чотири матчі за молодіжний склад, в яких хавбек відзначився двома голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каргбо за правилами ФІФА до літа 2020 року не міг виступати за "Динамо", оскільки під час поточного сезону вже був заграний за два клуби.

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