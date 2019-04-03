Футболісти "Динамо" і "Зорі" влаштували бійку в матчі

Футболісти київського "Динамо" і луганської "Зорі" влаштували бійку під час центрального матчу 23-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі (2:3).

Після того, як луганчани на 52-й хвилині забили другий гол, пристрасті на полі вилилися в невелику бійку. Луньов грубо зіграв у підкаті, Кендзера взявся виховувати порушника, після чого в конфлікт включилися інші футболісти.

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Нагадаємо, що кількома годинами раніше донецький "Шахтар" переміг у важкому матчі проти "Олександрії". Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

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