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17 вересня • оновлено в 20:44
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Футболісти "Динамо" будуть серйозно оштрафовані: названі умови

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За інформацією відомого журналіста телеканалу "2 + 2" Ігоря Циганика футболісти київського "Динамо" будуть оштрафовані якщо не зможуть перемогти "Мальме" в стартовому матчі Ліги Європи.

За словами телеведучого, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс поставив умову, щоб поєдинок групового етапу проти шведів був результативним.

Гра обов'язково повинна закінчитися перемогою. Інакше він застосує досить серйозні штрафні санкції щодо гравець.

Нагадаємо, що зустріч "Динамо" - "Мальме" відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок о 19.55.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 вересня, свій перший матч в Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Гірники на ОСК "Металіст" зіграють з "Манчестер Сіті".

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Особа
Ігор Циганик
Тег
ФК Динамо Київ
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