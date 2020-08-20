Футболісти "Базеля", які грали проти "Шахтаря" в ЛЄ, заразилися коронавірусом

Михайло Морозов Футбол 17:51, 20.08.2020

Троє футболістів "Базеля" здали позитивні тести на COVID-19.

Як повідомляється на офіційній сторінці швейцарського клубу в Twitter, Артур Кабрал і Ерік Рамірес, які грали проти "Шахтаря" в чвертьфіналі Ліги Європи, заразилися коронавірусом. Їх відправили на 10-денний карантин. Також хвороба була виявлена у Ерая Кемерта, але він не брав участі в поєдинку з "гірниками".

Відзначається, що коронавірус у всіх футболістів протікає в безсимптомній формі, і вони добре себе почувають.

Троє футболістів "Базеля" заразилися коронавірусом
Twitter "Базеля"

Нагадаємо, що, згідно з правилами УЄФА, всі гравці, офіційні особи та працівники клубу здають тести на коронавірус перед кожним матчем. В "Шахтарі" не були виявлені випадки зараження COVID-19 після матчу з "Базелем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії стурбовані спалахом коронавірусу серед футболістів АПЛ.

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