Футболісти "Барселони" влаштували бунт

Керівництво каталонської "Барселони" звернулася до гравців з проханням відмовитися від частини доходів через припинення чемпіонату Іспанії і зниження заробітку клубу.

Футболісти "Барселони"

Як повідомляє місцеве видання Sport, частина футболістів каталонської "Барселони" виступила проти зниження зарплати.

Незадоволені футболісти аргументують позицію тим, що не зобов'язані розплачуватися своїм доходом за недбалий менеджмент клубу і безладні підписання, на які було витрачено багато мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" вирішила виставити на трансфер нападаючого Антуана Грізманна, який перейшов з "Атлетіко" влітку минулого року за 120 млн євро.

Відзначимо, що мегатрансфер Грізманна викликав конфлікт всередині зоряного ансамблю каталонської команди.

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