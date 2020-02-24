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24 лютого • оновлено в 23:39
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Футболісти "Барселони" через коронавірус пройшли нестандартну процедуру перед матчем ЛЧ

1.6т
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Всій делегації "Барселони", яка прилетіла в Неаполь на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Наполі", прямо в літаку виміряли температуру.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Подібні заходи викликані поширенням коронавірусу в Італії. У місцевих медіа з'явилася інформація, що безпосередньо в Неаполі зафіксовані два випадки підозри на коронавірус.

Гравці "Барселони" на чолі з Ліонелем Мессі прибули до Неаполя

Гравці "Барселони" на чолі з Ліонелем Мессі прибули до Неаполя

Минулого тижня кілька матчів чемпіонату Італії скасували через коронавірус. Ймовірно, переноси ігор продовжаться.

Матч "Наполі" – "Барселона" пройде у вівторок, 25 лютого, в Неаполі. Початок – о 22.00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко спалахнула епідемія зараження китайським коронавірусом COVID-19 – за останній час були підтверджені десятки нових випадків, через що на Апеннінах почалася паніка.

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Автор
Юрій Трохимчук
Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Місце
Італія Неаполь
Теги
ФК Барселона ФК Наполі
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