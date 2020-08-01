Футболісти "Арсеналу" розбили кубок, святкуючи перемогу в фіналі. курйозне відео

Максим Іншаков Футбол 22:14, 1.08.2020 Оновлено: 22:15, 1.08.2020

Лондонський "Арсенал" виграв Кубок Англії. Під час святкування футболісти впустили трофей, який розпався на кілька частин. Момент потрапив в телеефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний випадок стався в Росії, де футболісти "Зеніту" осоромилися під час урочистої церемонії вшанування переможця Кубка країни, розбивши нагороду. При врученні трофею його кришталева кришка впала і розкололася.

Відзначимо, що англійський арбітр Ентоні Тейлор, який вивів "Челсі" і "Арсенал" на фінал Кубка країни, став першим рефері в історії турніру, кому вдалося відсудити фінал двічі, починаючи з 1901 року.

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