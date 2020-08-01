МоваЯзык

Топтеми:

Футболісти "Арсеналу" розбили кубок, святкуючи перемогу в фіналі. курйозне відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
828
Арсенал Лондон

Футболісти Арсеналу розбили Кубок Англії. ESPN

Лондонський "Арсенал" виграв Кубок Англії. Під час святкування футболісти впустили трофей, який розпався на кілька частин. Момент потрапив в телеефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний випадок стався в Росії, де футболісти "Зеніту" осоромилися під час урочистої церемонії вшанування переможця Кубка країни, розбивши нагороду. При врученні трофею його кришталева кришка впала і розкололася.

Відзначимо, що англійський арбітр Ентоні Тейлор, який вивів "Челсі" і "Арсенал" на фінал Кубка країни, став першим рефері в історії турніру, кому вдалося відсудити фінал двічі, починаючи з 1901 року.

АнгліяЛондонЧемпіонат АнгліїФК Арсенал Лондон
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол