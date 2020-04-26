Футболістам порадили не займатися сексом заради відновлення сезону

Максим Богданов Футбол 13:55, 26.04.2020 Оновлено: 14:09, 26.04.2020

Керівництво німецької Бундесліги розробило план з відновлення сезону 9 травня, в якому згадується про особисте життя футболістів, повідомляє Daily Mail.

Дружини німецьких футболістів

За інформацією видання, гравцям запропонували відмовитися від сексу й поцілунків заради безпеки, якщо в одного з партнерів є симптоми коронавiрусу.

Командні фотографії та традиційні рукостискання будуть також заборонені. Перед початком тренувань і матчів кожному гравцеві вимірюватимуть температуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий баскетболіст американського клубу НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей випадково у себе в Instagram показав, як займається оральним сексом з подругою Харпер Хемпел.

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