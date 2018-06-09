Футболістам порадили частіше мастурбувати під час ЧС-2018

Дружина воротаря збірної Португалії з футболу Руя Патрісіу дала відверту пораду партнерам чоловіка по національній команді. Віра Рібейру за освітою лікар-сексолог і вона вважає, що виграти на мундіалі буде набагато простіше, якщо головний тренер збірної Фернанду Сантуш дозволить своїм гравцям мастурбувати.

"У сексуальному утриманні немає нічого хорошого. Футболістам не можна забороняти секс перед іграми, але ми знаємо, що їм доводиться дотримуватися особливого режиму. І хлопці знаходяться далеко від сімей. Від сексу гравцям стане набагато краще як в ментальному, так і в фізичному плані. Вони будуть банально краще спати", - сказала Віра.

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