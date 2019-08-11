Футболіст збірної України Іван Ордець, який перейшов 19 червня в московське "Динамо", в 5-й раз поспіль не зміг взяти участь в матчі чемпіонату Росії.

Іван Ордець

Тренерський штаб москвичів вніс екс-гравця "Шахтаря" в заявку, але залишив в запасі, в черговий раз відмовившись випускати на гру з "Зенітом". З моменту трансферу 27-річний українець не провів в чемпіонаті Росії жодної хвилини на полі.

Ярослав Ракицький відіграв весь матч за "Зеніт", але результативними діями не відзначився.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної України гнівно відреагували на перехід Ордеця в російське "Динамо", засипавши його образливими коментарями.

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