Футболіста збірної України вигнали з поля в матчі чемпіонату Бельгії. Відео

Український футболіст бельгійського "Гента" Роман Яремчук був видалений в 19-му турі чемпіонату країни.

25-річний нападник збірної України вийшов у стартовому складі на матч проти "Кортрейка", але зміг зіграти лише 22 хвилини.

Українець штовхнув суперника Петара Голубовича, за що головний арбітр зустрічі відразу показав червону картку.

Для Яремчука це видалення стало третім у кар'єрі. Перші дві червоні картки наш співвітчизник заробив в 2013 році в Першій лізі виступаючи за "Динамо-2".

Граючи в меншості "Гент" пропустив єдиний гол на 50-й хвилині і програв 0:1.

Авторитетний портал WhoScored дав Яремчуку найнижчу оцінку в матчі (5,1). До епізоду з червоною карткою Роман 16 раз торкнувся м'яча. Відсоток точних передач склав 85% (11 / 13). Не виграв жодної верхової дуелі, жодного разу не обіграв суперника і не відібрав у нього м'яч.

Оцінки за матч Гент - Кортрейк WhoScored

Пізніше український футболіст перепросив за те, що трапилося.

"Вибачте, мені дуже соромно за свою поведінку. Прошу вибачення у кожного вболівальника, тренерського штабу і команди", – написав Яремчук в Instagram.

Яремчук перепросив у вболівальникiв Instagram Романа Яремчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі Яремчук забив гол у своєму 100-му матчі в бельгійськiй першості. Форвард розписався в воротах "Васланд-Беверена" (3:0).

На початку сезону 2020/21 наш співвітчизник посварився з головним тренером "Гента" Ласло Болоні, після чого той запропонував Роману шукати собі нове місце.