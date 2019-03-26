Футболіста збірної України довелося зашивати після матчу з Люксембургом

Захиснику збірної України Олександру Караваєву довелося накласти декілька швів після матчу кваліфікації Євро-2020 з Люксембургом.

Олександр Караваєв Кадр з відео

26-річний футболіст луганської "Зорі" вийшов на поле на 79-й хвилині замість Богдана Бутка, але вже на 87-й був змушений покинути гру. Замість нього з'явився Віталій Буяльський.

"У нього два розсічення в одному місці. Одне вже зашили. Лікарі зробили все, що могли. Подивимося, як буде далі. Добре, що обійшлося тільки цим", — прокоментував інцидент головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.

Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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