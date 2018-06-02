Футболіста застрелили на вечірці

Футболіст колумбійського клубу "Кортулуа" Алехандро Пеньяранда був убитий під час вечірки в будинку іншого гравця - Крістіана Борха. Невідомий перестрибнув огорожу і зробив кілька пострілів. Пеньяранда загинув на місці, а його партнер по команді Ейсса Іск'єрдо отримав поранення і був доставлений в лікарню, повідомляє Universal.

"На вечірці знаходилося кілька футболістів. У якийсь момент невідомий чоловік перестрибнув через огорожу, а потім почав стріляти в гравців. Ми припускаємо, що конфлікт стався через жінку", - заявив генерал поліції Уго Касос.

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Як відзначають колумбійські видання, на 2 червня владі не вдалося виявити злочинця по гарячих слідах.

CONMOCIÓN: Durante la madrugada, en un barrio de Cali, Colombia, Alejandro Peñaranda, jugador del club Cortuluá🇨🇴, fue asesinado a balazos. Tenía 24 años. Estaba con un compañero, Heisen Izquierdo, que resultó herido. Mis condolencias con sus seres queridos. QEPD y FUERZA 😥🙏 pic.twitter.com/A7E2ZmEDUf - Futbol Mundial (@infofut_world) 1 червня 2018 р

Поліція оголосила винагороду в розмірі 10 млн песо (близько $ 3,5 тис.) За будь-яку інформацію, яка надалі призведе до арешту.

В останні роки Пеньяранда був одним з лідерів своєї команди. У 2017 році "Кортулуа" вилітала в другій за силою дивізіон країни, де в нинішньому сезоні була одним з лідерів. На рахунку вбитого футболіста 13 голів в 13 матчах.

Раніше повідомлялося, що дружина відомого спортсмена по-садистськи вбила дітей і спробувала зарізатися.