Футболіста вигнали з команди за секс із дочкою президента

Команда, яка виступає в другому дивізіоні Словенії, розірвала контракт з нігерійським футболістом, у якого був роман із дочкою президента цього клубу. В результаті дівчина завагітніла.

Як повідомляє Eurosport з посиланням на GhanaWeb, причиною від'їзду нігерійця зі Словенії став його конфлікт з президентом клубу. Дівчина, з якою зустрічався футболіст, виявилася донькою президента. Після того, як з'ясувалося, що вона завагітніла, гравця викликали на розмову.

"Я приїхав і визнав, що несу відповідальність за вагітність. Мені веліли залишатися вдома і не з'являтися на території клубу, поки не дозволять повернутися. Через тиждень мене викликали в офіс і повідомили про те, що мій контракт розірвано за недисциплінованість і грубі проступки. Це стало для мене несподіванкою, тому що з часу мого переходу в команду (приблизно шість місяців тому) я не був помічений ні в чому подібному", – розповів гравець.

Водночас він зазначив, що не просто займався з дівчиною сексом, а полюбив її. Батько (і за сумісництвом президент клубу) змусив дочку заблокувати спортсмена в усіх соцмережах.

Зараз футболіст повернувся на батьківщину в Нігерію, проте не покидає надій відновити справедливість шляхом звернення до судових органів ФІФА.

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