Зоряний півзахисник англійського футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур" Деле Аллі був побитий і пограбований у власному будинку вночі 12 травня, повідомляє The Sun.

Деле Аллі The Sun

О 00:30 за місцевим часом двоє озброєних ножами людей увірвалися в будинок Аллі. Під час пограбування зірковий англійський футболіст грав у більярд зі своєю дівчиною Рубі Мей і шістьма приятелями. Спортсмена вдарили в обличчя, одного з його друзів теж побили. Грабіжники забрали у 24-річного хавбека дорогий годинник Richard Mille і Audemar Piguet.

Крім годинникiв, були вкрадені ювелірні вироби, що належать Мей. У поліції повідомили, що за підозрою в злочині поки ніхто не затриманий. Слідство вважає, що напад на будинок футболіста мiг бути запланованим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Деле Аллі знепритомнів на пляжі, відпочиваючи на грецькому острові Міконосi.

Англійський футболіст відпочивав разом зі своєю подругою Рубі Мей. Гравцеві стало погано, після чого він упав на шезлонг.

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