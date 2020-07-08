Футболіста італійського гранда видалили з поля за укус суперника

Захисника "Лаціо" Патріка Габаррона видалили з поля у виїзному матчі італійської Серії А проти "Лечче" за укус суперника.

У компенсований до другого тайму час між гравцями двох команд виник конфлікт, в який втрутився Габаррон. Він вкусив футболіста господарів Джуліо Донаті після того, як той виставив руку, намагаючись не підпустити до свого партнера по команді гравців "Лаціо".

Відзначимо, що римський клуб сенсаційно програв виїзний поєдинок проти одного з головних аутсайдерів чемпіонату з рахунком 1:2 і майже втратив шанси на чемпіонство. Відставання "Лаціо" від лідируючого "Ювентуса" становить сім очок за сім турів до кінця Серії А.

Що стосується "Лечче", то перемога дозволила команді тимчасово залишити зону вильоту. У "Дженоа", який бореться з командою українця Євгена Шахова за виживання, є одна гра в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мілан" зробив неймовірний камбек у матчі проти "Ювентуса", забивши три голи за п'ять хвилин.