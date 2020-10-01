Футболіста "Динамо" назвали найкращим гравцем матчів-відповідей плей-оф ЛЧ

Голкіпера "Динамо" Георгія Бущана назвали найкращим гравцем матчів-відповідей плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Український воротар отримав найвищу оцінку від авторитетного статистичного порталу SofaScore (10 з 10) за свій виступ у другому поєдинку з "Гентом" (3:0). Бущан зробив 12 сейвів, 9 з яких були здійснені після ударів з меж штрафного майданчика. Він торкнувся м'яча 55 раз і віддав 19 точних передач з 37 (51%).

Іншим представником "Динамо" в символічній збірній став захисник Томаш Кендзьора. Польський футболіст отримав оцінку 7,6. На його рахунку 1 заблокований удар, 1 перехоплення, 2 відбори і 1 винос м'яча з лінії воріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки "Динамо" заробило за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, жеребкування якої відбудеться в четвер, 1 жовтня. Визначилися можливі суперники київського клубу і "Шахтаря" в основній сітці турніру.