Футболіста англійської Прем'єр-ліги затримали за підозрою у згвалтуванні

Футболіста англійської Прем'єр-ліги, ім'я якого не може бути названо через юридичнi причини, затримали вранці за підозрою у згвалтуванні і незаконному позбавленні волі, повідомляє Daily Mail.

Поліція опублікувала заяву, що підтверджує вік підозрюваного, якому більше 20 років.

"Після затримання гравця було відпущено. Наразі триває розслідування інциденту", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відзначається, що інцидент стався ще в жовтні 2020-го, проте поліція затримала спортсмена тільки зараз. Тоді копи оштрафували хлопця і дівчину за порушення коронавірусного протоколу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіста англійської Прем'єр-ліги, ім'я якого не називається, звинувачують в участі в груповому згвалтуванні на закритій вечірці,